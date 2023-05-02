Путин назвал звук трамвая одним из символов возрождения мирной жизни в Мариуполе

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Президент России Владимир Путин назвал звук трамвая одним из символов возрождения мирной жизни в Мариуполе.

Глава государства отметил высказывание одной из приглашённых на церемонию запуска трамвая женщин-ветеранов, которая провела параллель с возвращением к мирной жизни в блокадном Ленинграде. По её словам, звук трамвая — это символ возрождения жизни.

«Неслучайно вы сейчас об этом вспомнили. То же самое происходит и в новых субъектах Федерации... В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из таких зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что транспорт в Мариуполе продолжит развиваться.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках визита он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

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