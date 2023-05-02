Песков: США не могут знать о потерях России в СВО, они берут цифры с потолка

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не могут знать о российских потерях в ходе спецоперации, они берут цифры с потолка.
Песков: США не могут знать о потерях России в СВО, они берут цифры с потолка
  • РИА Новости

«(Цифры. — RT) взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление из США.

По его словам, нужно ориентироваться только на те цифры, которые публикует Министерство обороны России.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об упрощении процедуры признания военных пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.

Согласно нормам закона, военный может быть признан пропавшим без вести в течение полугода.

При этом для выдачи справки о смерти будет достаточно заявления командира, видевшего, что его подчинённый погиб.

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