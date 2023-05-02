Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева.

«Зайцев — человек яркий и многогранный, Маэстро высокой моды. Вячеслав Михайлович был подлинно народным художником, открыл миру особый русский стиль, создал уникальную творческую лабораторию, покорил лучшие подиумы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму Мишустина.

Он отметил, что модельера больше нет, но остались его коллекции, талантливые ученики и добрая память о кутюрье.

Российский премьер выразил соболезнования родным и близким Зайцева.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.