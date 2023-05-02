В Москве около тысячи активистов вышли на акцию памяти о жертвах трагедии в Одессе
- РИА Новости
- © Антон Круглов
Отмечается, что активисты выложили из горящих свечей надпись «Помним», также в руках они несли портреты погибших в Доме профсоюзов, которые затем установили у посольства, и таблички «Одесса, помним».
Вместе с портретами и памятными табличками молодогвардейцы также принесли и возложили гвоздики.
Ранее сообщалось, что жители Одессы несут цветы к ограде Дома профсоюзов.
2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.
По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.