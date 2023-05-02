В Москве около тысячи активистов вышли на акцию памяти о жертвах трагедии в Одессе

Короткая ссылка
Около тысячи активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» вышли на акцию у посольства Украины в Москве в память о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, сообщает РИА Новости.
В Москве около тысячи активистов вышли на акцию памяти о жертвах трагедии в Одессе
  • РИА Новости
  • © Антон Круглов

Отмечается, что активисты выложили из горящих свечей надпись «Помним», также в руках они несли портреты погибших в Доме профсоюзов, которые затем установили у посольства, и таблички «Одесса, помним».

Вместе с портретами и памятными табличками молодогвардейцы также принесли и возложили гвоздики.

Ранее сообщалось, что жители Одессы несут цветы к ограде Дома профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить