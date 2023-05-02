Эксперт Деев: в идее создать полки с непродовольственными товарами из России нет инновации

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Ангелина Шурпина
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами.
Эксперт Деев: в идее создать полки с непродовольственными товарами из России нет инновации
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Marcus Taplin

По словам специалиста, «никакой особой инновации тут нет».

«Если мы посмотрим на продуктовые магазины, то там уже достаточно давно можно встретить полки типа «Белорусские товары», «Дары Армении» и тому подобное. А в отдельных регионах ретейлеры специально выделяют полки под продукты местного производства. В алкомаркетах, помимо традиционного деления вин на Новый и Старый Свет, также давно есть стеллажи «Россия», а с некоторых пор можно увидеть и отдельные полки «Вина Крыма», — рассказал Деев.

По его словам, чего-то подобного стоит ожидать и в непродовольственной сфере.

По мнению собеседника RT, главный вопрос в том, какие квоты установит Минпромторг для каждой конкретной категории товаров.

«Понятно, что отечественного производителя хотят поддержать», — объяснил аналитик.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку законопроекта сообщила, что торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами.

Отмечается, что инициатива нацелена на повышение конкурентоспособности отечественных потребительских товаров и ускоренного технологического развития России.

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