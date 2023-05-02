Суд в Москве 24 мая рассмотрит вопрос о передаче россиянки Сапеги из Белоруссии в Россию

Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит вопрос о передаче россиянки Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию для отбывания наказания.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.

«Рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осуждённой Сапеги С.А. назначено Пресненским судом Москвы на 24 мая», — сообщил собеседник агентства.

27 апреля материалы по приговору Сапеги поступили для рассмотрения в Пресненский суд Москвы.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.