Депутат Милонов раскритиковал разработку законопроекта о выплатах за продолжительный брак

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT разработку законопроекта о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

«Наверное, депутатам каждую сферу жизни не стоит жёстко регламентировать: можно дойти до абсурда. Мы не должны допускать обесценивания мер социальной поддержки — это подрывает само понятие помощи от государства», — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

Как пояснил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, если люди находятся в браке более 20 лет, предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей каждому супругу без учёта районных коэффициентов.