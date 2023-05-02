Депутат Милонов раскритиковал разработку законопроекта о выплатах за продолжительный брак

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT разработку законопроекта о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.
Депутат Милонов раскритиковал разработку законопроекта о выплатах за продолжительный брак
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наверное, депутатам каждую сферу жизни не стоит жёстко регламентировать: можно дойти до абсурда. Мы не должны допускать обесценивания мер социальной поддержки — это подрывает само понятие помощи от государства», — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

Как пояснил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, если люди находятся в браке более 20 лет, предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей каждому супругу без учёта районных коэффициентов.

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