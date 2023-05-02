Омбудсмен Татарстана Волынец призвала ввести выплаты за долгий брак при наличии детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT разработку законопроекта о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

По её словам, выплаты супругам за сохранение семьи станут хорошей поддержкой, а ещё и стимулом для окружающих сохранить семью.

«Поддерживаю данную инициативу, но при условии, что супруги родили или усыновили детей. Необязательно, чтобы дети были несовершеннолетними: дети могут уже вырасти на момент получения выплат», — предложила Волынец.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

Как пояснил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, если люди находятся в браке более 20 лет, то предлагается выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учёта районных коэффициентов.