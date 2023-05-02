Омбудсмен Татарстана Волынец призвала ввести выплаты за долгий брак при наличии детей
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По её словам, выплаты супругам за сохранение семьи станут хорошей поддержкой, а ещё и стимулом для окружающих сохранить семью.
«Поддерживаю данную инициативу, но при условии, что супруги родили или усыновили детей. Необязательно, чтобы дети были несовершеннолетними: дети могут уже вырасти на момент получения выплат», — предложила Волынец.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.
Как пояснил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, если люди находятся в браке более 20 лет, то предлагается выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учёта районных коэффициентов.