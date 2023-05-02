В Госдуме рассказали о важности празднования Дня молодёжи

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев в беседе с RT прокомментировал соббщение о том, что в России станут отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня.

Парламентарий отметил, что раньше данный праздник каждый раз выпадал на разные дни недели и это было крайне неудобно.

«Потому что если студент или школьник учится на следующий день, то никакого праздника быть не может. А так как по всей стране делаются мероприятия, проводятся концерты и фестивали для молодых людей, в том числе и в вечернее время, то лучше, конечно, когда это выпадает на субботу. Чтобы последующее за этим днём воскресенье могло дать возможность молодым людям почувствовать выходное и праздничное настроение», — считает Метелев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин распоряжением установил празднование Дня молодёжи в последнюю субботу июня.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.