Мишустин сообщил, что субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое

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Кабмин принял решение вдвое увеличить субсидии на гражданское кораблестроение — до 14 млрд рублей.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте кабмина.

Он отметил, что из-за отказа западных партнёров от запланированных поставок некоторые отрасли оказались в сложном положении.

«Направим в текущем году из бюджета 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году», — заявил Мишустин.

Уточняется, что за счёт федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования.

Ранее правительство распорядилось выделить на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из резервного фонда 5,7 млрд рублей.

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