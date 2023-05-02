Стоимость самого дорогого авиабилета на майские праздники превысила 1 млн рублей

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По данным сервиса путешествий Туту.ру, самый дорогой авиабилет на майские праздники был продан из Москвы в Дубай по маршруту туда-обратно бизнес-классом. Его цена составила 1 066 675 рублей.
Стоимость самого дорогого авиабилета на майские праздники превысила 1 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «Газета.Ru».

На втором месте по цене также оказался билет в Дубай — за перелёт бизнес-классом туда и обратно покупатель заплатил 773 372 рубля. На третьем месте билет туда-обратно бизнес-классом в Салоники — 731 903 рубля.

В числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу.

Как уточняется, специалисты сервиса проанализировали билеты, оформленные для вылета в период с 28 апреля по 10 мая.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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