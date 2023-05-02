Во Владивостоке в День Победы покажут театрализованную постановку
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Утром участники торжественного мероприятия возложат венки и цветы к памятнику Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
После парада Победы покажут театрализованную постановку, посвящённую событиям военных лет.
Также состоится концерт авторской песни в честь Дня Победы, кинопоказ, а вечером пройдёт концертная программа, включающая в себя выступление оркестра штаба Тихоокеанского флота.
Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.