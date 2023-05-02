Во Владивостоке в День Победы покажут театрализованную постановку

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Во Владивостоке 9 Мая состоится парад Победы и праздничный концерт, а вечером для горожан устроят салют.
Во Владивостоке в День Победы покажут театрализованную постановку
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Утром участники торжественного мероприятия возложат венки и цветы к памятнику Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

После парада Победы покажут театрализованную постановку, посвящённую событиям военных лет.

Также состоится концерт авторской песни в честь Дня Победы, кинопоказ, а вечером пройдёт концертная программа, включающая в себя выступление оркестра штаба Тихоокеанского флота.

Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.

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