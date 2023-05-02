В России за сутки были госпитализированы 328 человек с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 3404 новых случая заболевания COVID-19.
Выписан в связи с выздоровлением 4503 пациента.
За сутки от последствий коронавируса скончались 30 человек.
Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.