В России за сутки были госпитализированы 328 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 328 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 364 пациента с COVID-19.

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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также за 24 часа в стране выявили 3404 новых случая заболевания COVID-19. Выписан в связи с выздоровлением 4503 пациента. За сутки от последствий коронавируса скончались 30 человек. Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.