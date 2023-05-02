Жительницу Амурской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии

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Областной суд признал жительницу Приамурья виновной в дискредитации ВС России и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.
Жительницу Амурской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Амурский областной суд.

«Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы и признал её виновной в дискредитации Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина признала вину.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприёмника после 14 суток ареста по делу о демонстрации символики экстремистской организации.

Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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