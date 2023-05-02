Жительницу Амурской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии
- РИА Новости
Об этом сообщает Амурский областной суд.
«Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы и признал её виновной в дискредитации Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина признала вину.
Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприёмника после 14 суток ареста по делу о демонстрации символики экстремистской организации.
Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.