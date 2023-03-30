Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из спецприёмника после 14 суток ареста
- Gettyimages.ru
Как пишет Интерфакс, у здания его встречали адвокат и несколько сторонников.
29 марта стало известно, что материалы уголовного дела Евгения Ройзмана о дискредитации ВС России передали в суд.
Комментируя тему уголовного дела, возбужденного в отношении него, Ройзман сказал, что обвинение не конкретизировано.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.