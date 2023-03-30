Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из спецприёмника после 14 суток ареста

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприёмника после 14 суток ареста по делу о демонстрации символики экстремистской организации.
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из спецприёмника после 14 суток ареста
  • Gettyimages.ru

Как пишет Интерфакс, у здания его встречали адвокат и несколько сторонников.

29 марта стало известно, что материалы уголовного дела Евгения Ройзмана о дискредитации ВС России передали в суд.

Комментируя тему уголовного дела, возбужденного в отношении него, Ройзман сказал, что обвинение не конкретизировано.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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