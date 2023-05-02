«Ъ»: российским программистам ограничат возможность поднимать цены на софт

Короткая ссылка
Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.
«Ъ»: российским программистам ограничат возможность поднимать цены на софт
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект «Ценовой хартии социально-ответственного IT-бизнеса».

Отмечается, что на ограничениях настаивали крупные потребители ПО, которые уже вложились в зарубежные решения и не готовы переплачивать за российские. 

Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.

Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.

Также в Госдуме предложили расширить перечень IT-компаний с нулевым налогом на прибыль: в список предполагается включить предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить