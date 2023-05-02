«Ъ»: российским программистам ограничат возможность поднимать цены на софт
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Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект «Ценовой хартии социально-ответственного IT-бизнеса».
Отмечается, что на ограничениях настаивали крупные потребители ПО, которые уже вложились в зарубежные решения и не готовы переплачивать за российские.
Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.
Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.
Также в Госдуме предложили расширить перечень IT-компаний с нулевым налогом на прибыль: в список предполагается включить предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.