Узнать больше

В Госдуме предложили расширить список льготных IT-компаний

Короткая ссылка
В Госдуме предложили расширить перечень IT-компаний с нулевым налогом на прибыль: в список предполагается включить предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.
В Госдуме предложили расширить список льготных IT-компаний
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на автора инициативы, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития. 

По его словам, нынешние льготы ориентированы в основном на компании, которые разрабатывают ПО, и направлены на программистов. Однако отрасль не ограничена только созданием программного обеспечения — Немкин подчеркнул, что в нынешних условиях на первый план выходят вопросы информационной безопасности и управление сложной вычислительной инфраструктурой.

«Отсутствие равной поддержки государства по различным направлениям IT-отрасли может привести к  непропорциональному развитию в их качестве, что неминуемо приведёт к общему замедлению развития», — говорится в сообщении.

Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.

Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить