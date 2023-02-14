В Госдуме предложили расширить список льготных IT-компаний

В Госдуме предложили расширить перечень IT-компаний с нулевым налогом на прибыль: в список предполагается включить предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на автора инициативы, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития.

По его словам, нынешние льготы ориентированы в основном на компании, которые разрабатывают ПО, и направлены на программистов. Однако отрасль не ограничена только созданием программного обеспечения — Немкин подчеркнул, что в нынешних условиях на первый план выходят вопросы информационной безопасности и управление сложной вычислительной инфраструктурой.

«Отсутствие равной поддержки государства по различным направлениям IT-отрасли может привести к непропорциональному развитию в их качестве, что неминуемо приведёт к общему замедлению развития», — говорится в сообщении.

Ранее власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов, а также смягчили зарплатные требования.

Приём заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов уже начался.