Сальдо выступил за усиление мер противодействия диверсиям по всей России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил за усиление по всей России мер противодействия терроризму и диверсиям.

«Постоянные попытки врага повредить важные объекты на территории России требуют от нас усиления мер противодействия терроризму и диверсиям», — написал Сальдо в Telegram.

Он призвал усилить охрану важных инфраструктурных объектов водо-, газо-, электроснабжения.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли подготовку диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал совершить подросток.