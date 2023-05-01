Сальдо выступил за усиление мер противодействия диверсиям по всей России
«Постоянные попытки врага повредить важные объекты на территории России требуют от нас усиления мер противодействия терроризму и диверсиям», — написал Сальдо в Telegram.
Он призвал усилить охрану важных инфраструктурных объектов водо-, газо-, электроснабжения.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли подготовку диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал совершить подросток.