Президент Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам
- РИА Новости
Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, российский лидер присвоил звание «Герой Труда» директору проекта «Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9—18 т», реализуемого в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», Александру Иноземцеву, педагогу-организатору МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска» Волоколамского городского округа Московской области Татьяне Бабуровой и гендиректору федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрию Милёхину.
Кроме того, звания удостоены гендиректор акционерного общества «Бийская льняная компания» Лев Каленов и подземный горнорабочий очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника №1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ПАО «ППГХО» Эдуард Щербина.
Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов России с Праздником весны и труда.
Он отметил, что Первомай в России имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов.