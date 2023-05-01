Президент Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам

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Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам.
Президент Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам
  • РИА Новости

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, российский лидер присвоил звание «Герой Труда» директору проекта «Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9—18 т», реализуемого в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», Александру Иноземцеву, педагогу-организатору МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска» Волоколамского городского округа Московской области Татьяне Бабуровой и гендиректору федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрию Милёхину.

Кроме того, звания удостоены гендиректор акционерного общества «Бийская льняная компания» Лев Каленов и подземный горнорабочий очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника №1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ПАО «ППГХО» Эдуард Щербина.

Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов России с Праздником весны и труда.

Он отметил, что Первомай в России имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов.

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