Президент Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам

Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» пяти россиянам.

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, российский лидер присвоил звание «Герой Труда» директору проекта «Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9—18 т», реализуемого в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», Александру Иноземцеву, педагогу-организатору МОУ «Гимназия №1 г. Волоколамска» Волоколамского городского округа Московской области Татьяне Бабуровой и гендиректору федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрию Милёхину.

Кроме того, звания удостоены гендиректор акционерного общества «Бийская льняная компания» Лев Каленов и подземный горнорабочий очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника №1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ПАО «ППГХО» Эдуард Щербина.

Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов России с Праздником весны и труда.

Он отметил, что Первомай в России имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов.