Путин: Первомай в России имеет традицию, в основе которой любовь к созидательному труду

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Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов России с Праздником весны и труда.
Путин: Первомай в России имеет традицию, в основе которой любовь к созидательному труду
  • РИА Новости

«Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов. И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы», — сказано в тексте телеграммы.

28 апреля агентство ИА PrimaMedia сообщило, что во Владивостоке подготовили праздничную программу в рамках празднования 1 Мая.

В городе пройдут концерты, выставки и патриотические акции.

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