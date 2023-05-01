Путин: Первомай в России имеет традицию, в основе которой любовь к созидательному труду

Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов России с Праздником весны и труда.

«Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов. И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы», — сказано в тексте телеграммы.

28 апреля агентство ИА PrimaMedia сообщило, что во Владивостоке подготовили праздничную программу в рамках празднования 1 Мая.

В городе пройдут концерты, выставки и патриотические акции.