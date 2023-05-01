Специалист в сфере недвижимости Зайцев назвал способ приобрести жильё дешевле рынка

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что, несмотря на растущие цены на рынке жилья, можно приобрести объект ниже рыночной стоимости.

Девелоперы редко снижают реальные цены на первичном рынке, однако около 5% предложений представляют собой реальный дисконт, сообщил он URA.RU.

«Снижение возможно на маловостребованные варианты», — сказал Зайцев.

Эксперт отметил, что в целом спрос на новостройки в текущий момент относительно стабильный за счёт семейной ипотеки, поэтому повода для снижения цен пока не ожидается.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.