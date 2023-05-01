Специалист в сфере недвижимости Зайцев назвал способ приобрести жильё дешевле рынка

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Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что, несмотря на растущие цены на рынке жилья, можно приобрести объект ниже рыночной стоимости.
Специалист в сфере недвижимости Зайцев назвал способ приобрести жильё дешевле рынка
  • РИА Новости

Девелоперы редко снижают реальные цены на первичном рынке, однако около 5% предложений представляют собой реальный дисконт, сообщил он URA.RU.

«Снижение возможно на маловостребованные варианты», — сказал Зайцев.

Эксперт отметил, что в целом спрос на новостройки в текущий момент относительно стабильный за счёт семейной ипотеки, поэтому повода для снижения цен пока не ожидается.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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