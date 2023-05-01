Глава Забайкалья Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели десять домов

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели десять домов.
Глава Забайкалья Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели десять домов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Глава Забайкалья Александр Осипов вылетает в Борзю, где из-за пожара сгорело около десять жилых домов», — сказано в заявлении.

Ранее в СК России по Забайкальскому краю сообщили, что следователи в регионе возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя, где огонь охватил несколько зданий.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в городе Борзя локализовали пожар в девяти домах и котельной.

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