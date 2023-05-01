СК России возбудил уголовное дело после исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи с исчезновением двух граждан на трассе М-4 «Дон» у станицы Березанской Выселковского района.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны», — говорится в сообщении. По версии следствия, 28 апреля граждане пропали без вести, проезжая участок трассы М-4 «Дон» на автомобиле Hyundai. Следственный комитет опубликовал особые приметы, по которым можно опознать исчезнувших людей. Сотрудники СК России проводят комплекс оперативных мероприятий для установления местонахождения граждан. В апреле у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали. Причины ЧП и название судна не приводятся.