СК России возбудил уголовное дело после исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»

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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи с исчезновением двух граждан на трассе М-4 «Дон» у станицы Березанской Выселковского района.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 апреля граждане пропали без вести, проезжая участок трассы М-4 «Дон» на автомобиле Hyundai.

Следственный комитет опубликовал особые приметы, по которым можно опознать исчезнувших людей.

Сотрудники СК России проводят комплекс оперативных мероприятий для установления местонахождения граждан.

В апреле у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали.

Причины ЧП и название судна не приводятся.

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