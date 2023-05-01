СК России возбудил уголовное дело после исчезновения людей на трассе М-4 «Дон»
«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 апреля граждане пропали без вести, проезжая участок трассы М-4 «Дон» на автомобиле Hyundai.
Следственный комитет опубликовал особые приметы, по которым можно опознать исчезнувших людей.
Сотрудники СК России проводят комплекс оперативных мероприятий для установления местонахождения граждан.
В апреле у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали.
Причины ЧП и название судна не приводятся.