Собянин сообщил о запуске первого в России робота-уборщика «Пикселя»

На улицах Москвы запустили первого в России робота-уборщика «Пикселя», заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Запустили на улицах столицы первого в России робота-уборщика «Пикселя». Это разработка московской компании «Автономика»... В столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний», — заявил он.

По словам Собянина, всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию прибора создавали российские специалисты.

Вместе с коллегами из Белоруссии они разработали дизайн и систему управления.

В функционал «Пикселя» входит влажная уборка, подметание тротуаров на протяжении 16 часов и работа в любое время года.

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