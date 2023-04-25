Робот-экскурсовод Платон показал посетителям картинную галерею в Приморье

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Экскурсовод робот Платон принял первых посетителей, которым провёл обзор по картинной галерее в Приморье.
Робот-экскурсовод Платон показал посетителям картинную галерею в Приморье
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Согласно источнику, Платон вежливо поприветствовал гостей и подробно рассказал о полотнах, представленных в галерее.

«На своей первой экскурсии в Приморской государственной картинной галерее робот Платон рассказал о восьми живописных произведениях, представленных в постоянной экспозиции «Русское искусство. От иконы до авангарда», — цитирует агентство директора галереи Алёну Даценко.

По словам Даценко, по завершении экскурсии посетители могут задать Платону интересующие вопросы и пообщаться с роботом.

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