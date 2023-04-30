Мелитопольский госуниверситет готовится принять студентов из Афганистана и Сирии

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Мелитопольский госуниверситет готов принять на обучение иностранных студентов из Афганистана и Сирии.

Об этом сообщил РИА Новости ректор университета Андрей Чуйков.

«К нам обратилась группа студентов из Афганистана, которая в силу определённых обстоятельств переехала в Мелитополь из Мариуполя. Порядка 20 человек готовы поступить в Мелитопольский госуниверситет», — сказал он.

Он добавил, что ведутся переговоры о поступлении студентов из сирийского Алеппо.

«Порядка 20 студентов также изъявили желание поступить именно к нам. Мы сейчас выходим с инициативой на Россотрудничество и МИД Российской Федерации, чтобы нам разрешили подобную форму обучения», — отметил Чуйков.

Сейчас в университете обучаются около 10 тыс. студентов, почти три тысячи — очно.

В мае 2022 года стало известно, что в Мелитополе создаётся Мелитопольский государственный университет на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений.

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