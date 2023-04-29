В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ответственным ведомствам и службам усилить контроль за соблюдением требований противопожарного режима в регионе.
В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее поручение было дано на совещании по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров.

«Поручил коллегам тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима. Кроме того, дал указание обеспечить при необходимости оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона», — сообщил Моор в своём Telegram.

Он подчеркнул, что соответствующие решения должны приниматься мгновенно, на основе чёткого межведомственного взаимодействия.

Ранее в Удмуртии установили дополнительные требования пожарной безопасности на природе. Теперь полностью запрещено разведение костров в лесах на территории всей республики.

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