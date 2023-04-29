В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее поручение было дано на совещании по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров.
«Поручил коллегам тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима. Кроме того, дал указание обеспечить при необходимости оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона», — сообщил Моор в своём Telegram.
Он подчеркнул, что соответствующие решения должны приниматься мгновенно, на основе чёткого межведомственного взаимодействия.
Ранее в Удмуртии установили дополнительные требования пожарной безопасности на природе. Теперь полностью запрещено разведение костров в лесах на территории всей республики.