В Удмуртии запретили разводить костры в лесах
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. По данным Министерства природы республики, специалисты ликвидировали 14 лесных пожаров на площади около 97 га.
Министр природных ресурсов региона Денис Удалов заявил, что в настоящее время важно ужесточить меры безопасности, чтобы снизить вероятность возникновения возгораний в лесах.
Особый противопожарный режим действует в регионе с 25 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в пятницу, 28 апреля, ожидается ухудшение погоды. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.