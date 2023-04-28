В Удмуртии запретили разводить костры в лесах

В Удмуртии установили дополнительные требования пожарной безопасности на природе. Теперь полностью запрещено разведение костров в лесах на территории всей республики.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. По данным Министерства природы республики, специалисты ликвидировали 14 лесных пожаров на площади около 97 га.

Министр природных ресурсов региона Денис Удалов заявил, что в настоящее время важно ужесточить меры безопасности, чтобы снизить вероятность возникновения возгораний в лесах.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 25 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в пятницу, 28 апреля, ожидается ухудшение погоды. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.