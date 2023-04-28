В Удмуртии запретили разводить костры в лесах

Короткая ссылка
В Удмуртии установили дополнительные требования пожарной безопасности на природе. Теперь полностью запрещено разведение костров в лесах на территории всей республики.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. По данным Министерства природы республики, специалисты ликвидировали 14 лесных пожаров на площади около 97 га.

Министр природных ресурсов региона Денис Удалов заявил, что в настоящее время важно ужесточить меры безопасности, чтобы снизить вероятность возникновения возгораний в лесах.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 25 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в пятницу, 28 апреля, ожидается ухудшение погоды. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить