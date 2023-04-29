В России за сутки госпитализировали 920 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 920 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 905 пациентов с COVID-19.

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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также за 24 часа в стране выявили 5990 новых случаев заболевания COVID-19. Выписаны в связи с выздоровлением 7186 пациентов. За сутки от последствий коронавируса скончались 32 человека. Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.