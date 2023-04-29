В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись несколько автомобилей

Короткая ссылка
В Москве на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Динамо» столкнулись несколько автомобилей, сообщили в московском Департаменте транспорта.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить