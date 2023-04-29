В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись несколько автомобилей

В Москве на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Динамо» столкнулись несколько автомобилей, сообщили в московском Департаменте транспорта.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.