В ДТП с автобусом в Башкирии один человек погиб и ещё трое пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

Уточняется, что в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot.

«Установлено, что в результате ДТП в автомобиле Mazda погиб один человек (водитель)... Пострадали, предварительно, три человека», — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 14 пассажиров.

Ранее на трассе в Старорусском районе Новгородской области произошло опрокидывание автобуса, в котором находились 13 человек. Четверо из них пострадали.