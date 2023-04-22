В ДТП с автобусом в Башкирии один человек погиб и ещё трое пострадали

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии.
В ДТП с автобусом в Башкирии один человек погиб и ещё трое пострадали
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

Уточняется, что в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot.

«Установлено, что в результате ДТП в автомобиле Mazda погиб один человек (водитель)... Пострадали, предварительно, три человека», — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 14 пассажиров.

Ранее на трассе в Старорусском районе Новгородской области произошло опрокидывание автобуса, в котором находились 13 человек. Четверо из них пострадали.

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