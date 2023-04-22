В ДТП с автобусом в Башкирии один человек погиб и ещё трое пострадали
- РИА Новости
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.
Уточняется, что в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot.
«Установлено, что в результате ДТП в автомобиле Mazda погиб один человек (водитель)... Пострадали, предварительно, три человека», — говорится в сообщении.
Всего в автобусе находились 14 пассажиров.
Ранее на трассе в Старорусском районе Новгородской области произошло опрокидывание автобуса, в котором находились 13 человек. Четверо из них пострадали.