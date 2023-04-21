На трассе в Новгородской области четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса

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На трассе в Старорусском районе Новгородской области произошло опрокидывание автобуса, в котором находились 13 человек. Четверо из них пострадали.
На трассе в Новгородской области четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Новгородской области. 

По данным инспекции, на автодороге «Демянск — Старая Русса — Волот» в деревне Давыдово водитель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, объезжал автомобиль, движущийся в попутном направлении, и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги.

«В результате автоаварии пострадали четыре пассажира», — заявили в ГИБДД.

Ранее прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4.

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