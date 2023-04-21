На трассе в Новгородской области четыре человека пострадали при опрокидывании автобуса
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Новгородской области.
По данным инспекции, на автодороге «Демянск — Старая Русса — Волот» в деревне Давыдово водитель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, объезжал автомобиль, движущийся в попутном направлении, и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги.
«В результате автоаварии пострадали четыре пассажира», — заявили в ГИБДД.
Ранее прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4.