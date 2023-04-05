Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС по региону.
В салоне автобуса находились 32 человека.
Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и медики.
Движение на участке М-4 «Дон», где опрокинулся автобус, восстановлено.
«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в региональной прокуратуре.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе М-4 в Ростовской области.