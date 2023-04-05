Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ростовской области, который опрокинулся на трассе по пути из Москвы в Ставрополь в среду, 5 апреля.

РИА Новости