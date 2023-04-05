Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4

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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ростовской области, который опрокинулся на трассе по пути из Москвы в Ставрополь в среду, 5 апреля.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с автобусом на трассе М-4
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на УМЧС по региону.

В салоне автобуса находились 32 человека.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Движение на участке М-4 «Дон», где опрокинулся автобус, восстановлено.

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе М-4 в Ростовской области.

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