Москва и Самарская область запустят новое производство медицинских изделий
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
«Проведём конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта», — отметил мэр.
Как ожидается, инвестор вложит в производство не менее 100 млн рублей в 2024 году. Затем в течение десяти лет Москва и Самарская область будут выкупать эту продукцию по фиксированной формуле цены.
Ранее НСН сообщала, что в Москве создали 50 медицинских сервисов с применением ИИ.