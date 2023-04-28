Москва и Самарская область запустят новое производство медицинских изделий

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Москва и Самарская область планируют запустить новое производство медицинских изделий. Столица поможет найти инвестора, который профинансирует выпуск нитриловых перчаток на территории региона.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Проведём конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта», — отметил мэр.

Как ожидается, инвестор вложит в производство не менее 100 млн рублей в 2024 году. Затем в течение десяти лет Москва и Самарская область будут выкупать эту продукцию по фиксированной формуле цены.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали 50 медицинских сервисов с применением ИИ.

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