Участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подтвердили представители 65 стран

Участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подтвердили представители более 30 субъектов России и представители 65 стран, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Состоится более 150 деловых сессий, в которых примут участие свыше 750 спикеров», — отметил Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия.

По его словам, в регионе созданы рабочие группы по отдельным направлениям подготовки проведения форума.

Ранее сообщалось, что в рамках форума состоятся конференции: «Россия — Турция», «Россия — Индонезия», «Россия — Египет», «Россия — Азербайджан», «Россия — Узбекистан», «Россия — Малайзия», «Россия — Иран».