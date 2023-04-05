Объявлена деловая программа форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
- globallookpress.com
- © Serguei Fomine
Основные темы деловой программы — исламские финансы и индустрия халяль.
«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики», — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Деловую программу организуют по трекам, содержащим от трёх до десяти сессий.
Главные темы треков: международное сотрудничество, исламские финансы, индустрия халяль, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, устойчивое развитие, женский взгляд, логистика.
В рамках форума также состоятся конференции: «Россия — Турция», «Россия — Индонезия», «Россия — Египет», «Россия — Азербайджан», «Россия — Узбекистан», «Россия — Малайзия», «Россия — Иран».