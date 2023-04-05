Объявлена деловая программа форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

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Во время проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится более 140 различных сессий.
Объявлена деловая программа форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Основные темы деловой программы — исламские финансы и индустрия халяль.

«На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики», — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Деловую программу организуют по трекам, содержащим от трёх до десяти сессий.

Главные темы треков: международное сотрудничество, исламские финансы, индустрия халяль, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, устойчивое развитие, женский взгляд, логистика.

В рамках форума также состоятся конференции: «Россия — Турция», «Россия — Индонезия», «Россия — Египет», «Россия — Азербайджан», «Россия — Узбекистан», «Россия — Малайзия», «Россия — Иран».

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