Сенатор Джабаров заявил о необходимости серьёзных мер в ответ на изъятие российских активов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна принять серьёзные меры в ответ на изъятие её активов за рубежом.

«Сейчас вводится внешнее управление по активам двух зарубежных компаний: одна немецкая и две финские компании. Россия берёт внешнее управление… Акции мы пока не забираем, хотя в будущем, если ничего не изменится, возможна и национализация этих активов, как это делают наши бывшие партнёры на Западе», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.