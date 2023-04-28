Токсиколог Лодягин посоветовал не пользоваться репеллентами без сертификации

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Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин заявил, что нежелательно использовать репелленты без сертификации, поскольку это опасно для здоровья.
Токсиколог Лодягин посоветовал не пользоваться репеллентами без сертификации
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«Любые вещи, если они не сертифицированы, естественно, нельзя покупать. Соответственно, если они используются, и происходят испарения, то нужно тщательно читать инструкцию, поскольку должен быть определённый объём воздуха, кубатура, и, соответственно, читать, сколько там можно включёнными держать эти репелленты и когда нужно выключать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, большинство репеллентов имеют малую токсичность, но вероятность, что можно получить какую-то дозу, всё-таки есть.

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