Токсиколог Лодягин посоветовал не пользоваться репеллентами без сертификации
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«Любые вещи, если они не сертифицированы, естественно, нельзя покупать. Соответственно, если они используются, и происходят испарения, то нужно тщательно читать инструкцию, поскольку должен быть определённый объём воздуха, кубатура, и, соответственно, читать, сколько там можно включёнными держать эти репелленты и когда нужно выключать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, большинство репеллентов имеют малую токсичность, но вероятность, что можно получить какую-то дозу, всё-таки есть.
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