Матвиенко заявила об отсутствии у неё планов баллотироваться на президентский пост
- РИА Новости
Об этом она сказала, отвечая на вопрос сотрудников СМИ. Её слова приводит РИА Новости.
«Нет, у меня таких планов нет и никогда не было», — отметила Матвиенко.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политсила будет выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2024 году.