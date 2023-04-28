Матвиенко заявила об отсутствии у неё планов баллотироваться на президентский пост

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у неё не было и нет планов баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
Матвиенко заявила об отсутствии у неё планов баллотироваться на президентский пост
  • РИА Новости

Об этом она сказала, отвечая на вопрос сотрудников СМИ. Её слова приводит РИА Новости.

«Нет, у меня таких планов нет и никогда не было», — отметила Матвиенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политсила будет выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2024 году.

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