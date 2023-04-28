Силуанов: бизнес может выплатить взнос в бюджет в размере 5% в 2023 году

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Единоразовый взнос бизнеса в бюджет может быть выплачен в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов: бизнес может выплатить взнос в бюджет в размере 5% в 2023 году
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«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил опцию внести обеспечительный платёж в размере 5% в 2023 году, что зачтётся в качестве налога и вычета из налога в следующем году.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет России в январе — марте был исполнен с дефицитом в 2,4 трлн рублей.

При этом помощник президента России Максим Орешкин заявил, что бюджет России в 2023 году будет профицитным.

28 апреля российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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