Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились.

В феврале глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России сохраняется возможность снижения ключевой ставки в 2023 году.