Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Короткая ссылка
Российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились.

В феврале глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России сохраняется возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить