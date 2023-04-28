МИД России назвал издевательством объяснение посла США Трейси касательно виз

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МИД России назвал издевательством объяснение посла США в Москве Линн Трейси касательно ситуации с выдачей виз российской делегации.
МИД России назвал издевательством объяснение посла США Трейси касательно виз
  • globallookpress.com

Ранее Трейси в интервью газете «Коммерсантъ» заявила, что журналистам «ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы».

«Что касается заявлений Л. Трейси о вопиющей, безобразной ситуации с невыдачей виз для российских журналистов, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России С.В. Лаврова в Нью-Йорк, то иначе как издевательством их назвать нельзя. Всё, что было сделано американской стороной, было сделано намеренно», — отметили в МИД России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Москва не оставит без ответа невыдачу своевременно виз США журналистам пула главы МИД России.

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