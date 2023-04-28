Юрист Соловьёв: требование о соблюдении противопожарных мер должно быть в договоре аренды
«Такая инициатива может быть реализована в том случае, если у собственника будет чётко прописана обязанность требовать от арендатора соблюдения мер противопожарной безопасности. Это должно быть прописано в договоре аренды», — пояснил юрист.
Кроме того, по его словам, привлечение к ответственности собственников земельных участков вне зависимости от того, кто был нарушителем противопожарной безопасности, в случае возгораний простимулирует собственников «жёстче контролировать арендатора и не пускать дела на самотёк».
«Это не только карательная, но и профилактическая мера», — заключил собеседник RT.
Ранее РИА Новости сообщило о том, что МЧС России инициировало изменения в КоАП, чтобы в случае возгораний привлекать к ответственности собственников земельных участков вне зависимости от того, кто был нарушителем противопожарной безопасности.