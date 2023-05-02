Исследование: 29% россиян принципиально не хотят получать водительские права

Аналитики провели исследование и выяснили, у скольких россиян уже есть водительские права, а также сколько респондентов лишь планируют их получить. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Так, водительские права есть у 53% респондентов. При этом 5% россиян планируют сдать экзамены и получить права в ближайший год, а 13% задумываются о получении удостоверения, но пока не предприняли для этого активных действий, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберАвто».

При этом, как выяснили аналитики, лишь 29% опрошенных принципиально не хотят получать права: среди них 38% не видят смысла в обучении управлению автомобилем из-за его отсутствия, а у 24% просто нет желания водить.

Согласно опросу, ещё 24% участников не хотят тратиться на обучение в автошколе, а 22% россиян отметили, что боятся самого процесса вождения.

В то время как 17% опрошенных рассказали, что у них есть ограничения по здоровью, которые не позволяют получить водительские права, а 15% респондентов пояснили, что у них нет времени для прохождения всех этапов получения удостоверения, подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что 13% участников опроса вполне комфортно чувствуют себя без личного автомобиля и водительских прав, поскольку их всегда могут подвезти члены семьи или другие близкие люди.

Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

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