В Москве на дне пруда нашли тела двух человек
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Двадцать восьмого апреля на дне водоёма на западе Москвы обнаружены тела двух людей», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что по данному факт проводится доследственная проверка. Согласно предварительной версии, погибшие утонули, провалившись под лёд весной.
Ранее в СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.