В Москве на дне пруда нашли тела двух человек

В СК Москвы заявили, что тела двух человек были обнаружены на дне водоёма на западе столицы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Двадцать восьмого апреля на дне водоёма на западе Москвы обнаружены тела двух людей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по данному факт проводится доследственная проверка. Согласно предварительной версии, погибшие утонули, провалившись под лёд весной.

Ранее в СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.