В Москве на дне пруда нашли тела двух человек

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В СК Москвы заявили, что тела двух человек были обнаружены на дне водоёма на западе столицы.
В Москве на дне пруда нашли тела двух человек
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Двадцать восьмого апреля на дне водоёма на западе Москвы обнаружены тела двух людей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по данному факт проводится доследственная проверка. Согласно предварительной версии, погибшие утонули, провалившись под лёд весной.

Ранее в СУСК России по Алтайскому краю заявили, что следователи проводят проверку в связи с обнаружением автомобиля с тремя телами внутри в реке Корболиха Змеиногорского района.

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