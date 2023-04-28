«Ведомости»: МТС начнёт брать деньги с абонентов за раздачу интернета

Абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств.

Как пишут «Ведомости», при каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 рублей.

Представитель МТС подтвердил введение новой опции для абонентов.

По его словам, новые условия раздачи 50 ГБ коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

В январе представитель МТС сообщил, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.

По его словам, на изменение тарифов оказывают влияние и возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что архивные тарифные планы — это те, которые появились около четырёх-пяти лет назад.