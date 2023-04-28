Бочкарёв: на юго-западе Москвы строится более 700 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

На юго-западе Москвы проектируется 25 новостроек, строится ещё 14 новых домов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общий объём проектируемого и строящегося жилья на юго-западе столицы составляет 715,1 тыс. кв. м, из них более половины — на месте снесённых или подлежащих демонтажу домов старого жилого фонда», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что объём будущего жилья позволяет начать переселение ориентировочно 25 тыс. человек.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что на территории округа уже введено в эксплуатацию 32 новостройки, из них 31 передана под заселение.

«Всего в округе переехали или находятся в процессе переезда в новые квартиры жители 70 домов. Более 10 тыс. жителей справили новоселье, ещё порядка 950 участников реновации оформляют необходимую для переезда документацию», — пояснил он.

Всего в ЮЗАО в программу реновации включено 520 домов. Новое жильё должны получить 117,2 тыс. жителей.