Прокуратура заявила об уничтожении более 100 строений из-за пожара в курганской Логоушке

Прокуратура Курганской области заявила, что более 100 строений, по предварительной информации, уничтожено в результате пожара в деревне Логоушка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«По предварительной информации, огнём уничтожено более 100 строений», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что на месте пожара организована работа выездной мобильной приёмной прокуратуры.

Ранее в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.

Вместе с этим в СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.