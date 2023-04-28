Прокуратура заявила об уничтожении более 100 строений из-за пожара в курганской Логоушке
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«По предварительной информации, огнём уничтожено более 100 строений», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что на месте пожара организована работа выездной мобильной приёмной прокуратуры.
Ранее в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.
Вместе с этим в СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.