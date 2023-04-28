Представительство МИД России во Владивостоке сообщило в своём Telegram, что делегация ООН посетила беженцев с Украины в Приморье.

«За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артёме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне», — говорится в заявлении.

По информации представительства, всего в 2022 году в регион приехали 830 вынужденных переселенцев, из которых 515 уже получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что немецкая делегация привезёт в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России.