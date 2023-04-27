Два человека погибли в результате столкновения трёх машин на Кубани

Авария с участием трёх машин произошла в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Погибли два человека, четверо доставлены в больницы.

Об этом сообщили журналистам в МВД.

Инцидент произошёл около 19:40 на автодороге Краснодар — Кропоткин.

Столкнулись Lada Granta, Nissan Almera и Volkswagen Polo.

«Предварительно, причиной стал занос одного из них. Два человека погибли, четверо госпитализированы», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что пять человек, включая двоих детей, погибли в результате аварии в Марковском муниципальном образовании.