Два человека погибли в результате столкновения трёх машин на Кубани
Об этом сообщили журналистам в МВД.
Инцидент произошёл около 19:40 на автодороге Краснодар — Кропоткин.
Столкнулись Lada Granta, Nissan Almera и Volkswagen Polo.
«Предварительно, причиной стал занос одного из них. Два человека погибли, четверо госпитализированы», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что пять человек, включая двоих детей, погибли в результате аварии в Марковском муниципальном образовании.